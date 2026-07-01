Программу реабилитации в лагере «Литвиново» предложили расширить в Подмосковье

В ДК «Заря» в Балашихе провели круглый стол партии «Единая Россия», приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий. В рамках встречи председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков озвучил предложение для включения в новую народную программу. Он выступил с инициативой расширить круг лиц, которым доступна бесплатная реабилитация в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминске.

Сейчас право на реабилитацию имеют вдовы, вдовцы и дети погибших участников специальной военной операции. Лосунчуков считает необходимым добавить в перечень супругов и детей военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. По его словам, такие семьи переживают тяжелый период неопределенности, который может затягиваться надолго, и им особенно нужна поддержка.

«На данный момент такое право имеют только вдовы, вдовцы и дети погибших участников специальной военной операции. Предлагаю такую возможность предоставить супругам и детям военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. Им очень тяжело, они живут в непонимании, что происходит. И это может длиться долго. В такой ситуации важно помочь», — сказал он.

Инициативу поддержал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что проект реабилитации в «Литвиново» стартовал в декабре 2024 года и уже доказал свою востребованность. В текущем году организовали четыре реабилитационных заезда продолжительностью по семь дней каждый — в них приняли участие свыше 230 человек. Брынцалов подчеркнул, что семьям военнослужащих, чьи близкие числятся пропавшими без вести, важно предоставить возможность получить в комплексе психологическую поддержку.

Предложение будет детально проработано и внесено в народную программу «Единой России».