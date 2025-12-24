Программу поддержки ответственных предпринимателей запустили в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области утвердило порядок присвоения компаниям статуса «ответственный субъект предпринимательской деятельности». Предприятия, которые включат в специальный реестр, смогут рассчитывать на получение мер государственной поддержки.

Бизнесменам предоставят ряд преимуществ в рамках взаимодействия с органами власти региона.

«В результате реестр станет инструментом, который будет стимулировать подмосковный бизнес не только добросовестно вести предпринимательскую деятельность, но и уделять внимание социальным, экологическим и другим аспектам деятельности», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Чтобы войти в этот реестр, компании должны продемонстрировать соответствие ряду критериев, подтверждающих их благонадежность, а также социальную и экологическую ответственность.

Одно из ключевых требований — высокий индекс деловой репутации по ЭКГ-рейтингу. Он должен составлять не менее 61 балла.

Сейчас в регионе решают вопрос об интеграции нового реестра ответственных предпринимателей в уже существующие меры государственной поддержки бизнеса.

Изучить условия для включения в реестр можно на официальном портале Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.