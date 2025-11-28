Программу пешеходных экскурсий по городу опубликовали в Наро-Фоминске

Жителей и гостей Наро-Фоминска приглашают на мероприятия от местного историко-краеведческого музея. Они проходят каждый месяц.

Для участников подготовили маршруты, которые раскроют секреты прошлого и помогут по-новому взглянуть на знакомые места.

Количество мест в каждой группе ограничено.

Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно предварительно записаться по телефону +7 (496) 3438148.

В декабре экскурсия по территории парка Победы состоится 6 числа. Сбор в полдень у памятника «Миг-17».

Также в первый зимний месяц экскурсию Прогулка по набережной» по маршруту уличная библиотека — набережная реки Нара пройдет 13 декабря. Начало в 12:00.

Заключительная экскурсия в декабре состоится 20 декабря. Она также пройдет по территорию парка Победы. Начало в полдень.

