Бюст космонавта Лебедева открыли во дворе школы № 9 в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске перенесли бюст космонавта, дважды Героя Советского Союза Валентина Лебедева, который раньше стоял у Дворца культуры «Созвездие». Это была просьба самого космонавта. В 2020 году школе № 9 присвоили его имя, а на фасаде здания установили гранитную доску.

Бюст установили во дворе образовательного учреждения, а на площади у ДК «Созвездие» — бюст Героя Советского Союза Василия Шибанкова. Командир танковой бригады погиб в 1943 году. Имя гвардии полковника внесли в список личного состава прославленной Кантемировской дивизии. Его имени названа улица в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.