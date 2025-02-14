Программу на основе искусственного интеллекта внедрили в школах в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе внедрили в образовательную программу искусственный интеллект. В муниципалитете запущен проект «Ассистент преподавателя» совместно «Сберобразованием».

Проект внедрили в 12 школ. Искусственный интеллект помогает учителям анализировать уроки, оптимизировать учебный процесс и повышать качество преподавания.

Методическая перезагрузка, наставничество и профориентация работают в нескольких направлениях. В Рогачевской школе разрабатывают модель управления образовательным процессом, в школах № 5 и № 9 используют искусственный интеллект для анализа уроков.

В Подосиновской и Останкинской школах ИИ применяют для адаптации уроков, а в Синьковской школе № 2 строят индивидуальные маршруты для педагогов.

В лицее № 4 и Дмитровской школе № 2 используют искусственный интеллект для улучшения наставничества, а в Икшинской школе совершенствуют систему профессионального роста педагогов.

Яхромская и Орудьевская школы внедряют ИИ для формирующего оценивания и подготовки к взаимодействию с технологиями.

В проект вовлечены более 100 педагогов и 15 завучей. Создана база из 2,5 тысяч аудиозаписей уроков. Также разработан «Кабинет завуча» для повседневной работы и проведена конференция по обмену опытом.

«Внедрение искусственного интеллекта в школы Дмитровского округа — это важный шаг к созданию современной образовательной среды. За технологиями — будущее. Уже сейчас мы видим, как ИИ помогает школам работать более эффективно, а ученикам — получать знания в удобном и понятном формате», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Следующий шаг — интеграция с проектом «Цифровые классы Подмосковья». Инициатива откроет новые возможности для повышения качества образования.