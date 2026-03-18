Всероссийская программа «Мы — граждане России!» продолжится в 2026 году. Она охватит все 89 регионов страны, включая Подмосковье. В рамках проекта проводят торжественные церемонии вручения первых паспортов подросткам, достигших 14 лет.

Программа направлена на формирование активной гражданской позиции у подростков, получивших свои первые паспорта.

В прошлом году в стране провели более 19 тысяч торжественных церемоний, на которых 246 тысяч ребят получили документы. Они также встретились с государственными деятелями, ветеранами и представителями органов власти.

Программу реализует «Движение Первых» при поддержке МВД России.

Для участия в церемонии необходимо подать заявку на сайте.