Программу «Мы — граждане России!» продолжат в Подмосковье в 2026 году
Всероссийская программа «Мы — граждане России!» продолжится в 2026 году. Она охватит все 89 регионов страны, включая Подмосковье. В рамках проекта проводят торжественные церемонии вручения первых паспортов подросткам, достигших 14 лет.
Программа направлена на формирование активной гражданской позиции у подростков, получивших свои первые паспорта.
В прошлом году в стране провели более 19 тысяч торжественных церемоний, на которых 246 тысяч ребят получили документы. Они также встретились с государственными деятелями, ветеранами и представителями органов власти.
Программу реализует «Движение Первых» при поддержке МВД России.
Для участия в церемонии необходимо подать заявку на сайте.