Программу ко Дню семьи, любви и верности провели в Росгвардии Подмосковья

В Главном управлении Росгвардии по Московской области в День семьи, любви и верности прошла торжественная встреча с молодыми семьями сотрудников и супругами, прожившими вместе 25 лет. Участников мероприятия поздравил заместитель начальника регионального главка по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев.

Он отметил важность сохранения семейных традиций, взаимного уважения и преемственности поколений.

Во время встречи сотрудники Росгвардии поделились своими историями. Супруги Сергей и Наталья, воспитывающие четверых детей и состоящие в браке уже четверть века, рассказали, что сохранить крепкую семью им помогают взаимная поддержка, участие в воспитании детей и общие семейные ценности.

Своим опытом поделились и молодожены Диана и Андрей из Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны. Они познакомились во время профессиональной подготовки, после окончания обучения вместе поступили на службу, а недавно зарегистрировали брак. По словам супругов, перед каждым дежурством они желают друг другу спокойной службы — эта традиция стала символом заботы и поддержки.

Еще одной парой, о которой рассказали на встрече, стали сотрудник Воскресенского отдела вневедомственной охраны Николай и его избранница Анастасия. Именно в День семьи, любви и верности они должны были официально стать супругами.

В Росгвардии подчеркнули, что подобные встречи помогают сохранять семейные ценности и укрепляют традиции, которые остаются важной частью жизни сотрудников службы.