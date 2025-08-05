Программу ко Дню Нептуна провели для «Активного долголетия» в Ногинске

День Нептуна отпраздновали участники проекта «Активное долголетие» в Ногинске. Они уже не раз демонстрировали, что умеют ярко, задорно и интересно организовывать и проводить свой досуг.

Каждый год участники проекта с нетерпением ждут одного из самых ярких летних праздников — Дня Нептуна. И этот сезон не стал исключением, тем более, что организаторы приготовили оригинальный и запоминающийся сюрприз — пенную вечеринку. А еще гостей праздника ждали зажигательные музыкальные хиты, кулинарные баттлы и море позитивных эмоций.

Участники устроили соревнования по приготовлению самой вкусной ухи и плова. Невероятные гастрономические ароматы и блюда покорили даже самого строгого члена жюри — повелителя морей Нептуна, который лично оценил старания гостей.

Царь водной стихии поздравил всех с праздником, устроил шуточные испытания, а самых динамичных даже облил водой на удачу.