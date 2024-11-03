Программу ко Дню народного единства проведут в Лазутинском парке в Одинцове

День народного единства отметят 4 ноября в 13:00 в Одинцове. Праздничное мероприятие «Россия. Родина. Единство» пройдет в Лазутинском парке.

Программа разнообразна — творческие мастер-классы, концертная программа, дефиле народных костюмов, квест и ярмарка.

Например, на мастер-классах можно будет создать уникальные поделки и сувениры. Расписать гжельской росписью дерево, сделать брошь своими руками, украсить гипсовые или деревянные фигурки.

На празднике выступят музыканты, а также у гостей будет возможность увидеть яркие и красочные костюмы народов России.

Уйти с пустыми руками не получится — здесь будет работать ярмарка с сувенирами и изделиями ручной работы.

Напомним, что ежедневно в парке имени Лазутиной проходят тренировки для детей и взрослых. Здесь можно заняться йогой, бегом на лыжероллерах и другими видами активности. Профессиональные тренеры помогут подобрать программу, соответствующую физическим возможностям и целям.

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