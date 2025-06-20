Программу капремонта пешеходных тротуаров расширили в Лыткарине

Дополнительные адреса включили в программу капремонта тротуаров в Лыткарине. Это сделали по просьбам жителей округа.

Теперь планируют благоустроить восемь территорий. Их общая протяженность составит свыше 2,5 километра.

Благоустроенный тротуар появится от жилой зоны до градообразующего оптического завода. Работы уже выполнили наполовину.

Кроме того, новый асфальт появился на улицах Ухтомского и Коммунистической, в центральной части города, рядом с СНТ «Взлет». Также в этом году работы проведут на проезде ДК «МИР», участке на улице Ухтомского, проезде Базяева, вдоль школы № 2, участке на Коммунистической и Комсомольской улицах, от дома № 9 на Парковой улице до ЛЗОС, от Тураевского шоссе до СНТ «Взлет».