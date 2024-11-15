Программу к народному празднику Кузьминки осенние провели в Красногорске

Русское гуляние провели в Доме культуры «Луч» в Красногорске. Для участников праздника подготовили народные игры.

Организаторы накрыли столы с угощениями и пригласили музыкантов, которые играли на баяне и балалайке.

Все присутствующие могли поучаствовать в народных играх и станцевать традиционные танцы. В Дом культуры на праздник пришли взрослые и дети.

«Гуляние на „Кузьминки“ стало ярким примером того, как можно вернуться к истокам русской культуры и насладиться ее красотой и богатством. Это событие объединило сердца всех присутствующих, подарив им незабываемые впечатления и радость общения», — отметили организаторы развлекательной программы.

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