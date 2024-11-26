Сегодня 09:41 Программу благоустройства на 2024 год завершили в Подмосковье 0 0 0 Фото: Подольск, парк "Певческое поле" / Министерство благоустройства МО Подмосковье

В 2024 году в Московской области благоустроили 90 территорий, включая 23 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, пять набережных, 12 лесопарков, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках. Об итогах годовой программы губернатору Андрею Воробьеву доложил заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В этом году в Подмосковье появились такие значимые объекты, как Лесной бульвар в Протвине, площадь Победы в Раменском, пешеходная зона между улицами Школьная и Парковая в Волоколамске, а также набережная у реки Синичка в Красногорске и другие», — рассказал Хайкин. Подмосковье шестой раз подряд вошло в тройку лидеров России по индексу качества городской среды. А в конце августа область получила национальную премию как лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Министерство благоустройства МО

В этом году благоустроили парк «Захарово» в Одинцове, а в Жуковском преобразили Центральный парк. Некоторые обновленные локации представляют историческую ценность. Так, парк «Певческое поле» в Подольске расположен у памятника архитектуры — Знаменской церкви. Наследие не только сохранили, но и удачно обыграли в планировке парка: к храму провели лестницу с готической аркой, разбили цветники, продумали систему освещения. Продолжилось благоустройство подмосковных лесопарков. В этом году обновили лесопарк «Северный» в Пушкино и Химкинский лесопарк.

Фото: Министерство благоустройства МО

«С января по октябрь подмосковные парки посетило 72 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше данных прошлого года. Сейчас мы активно готовимся к зимнему сезону. В рамках проекта „Зима в Подмосковье“ планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности», — добавил Михаил Хайкин. За год в Московской области по губернаторской программе установили 130 новых детских игровых площадок, а на 573 ранее построенных игровых комплексах полностью заменили устаревшее оборудование.