Программу бесплатного проезда для льготников расширили в Подмосковье

Жители Подмосковья, имеющие право на льготы, теперь могут бесплатно пользоваться транспортом на межрегиональных маршрутах, которые соединяют столицу и область. Льгота распространяется на поездки по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении.

Социальные карты сейчас используют свыше 2,3 миллиона жителей Московской области.

«По такой карте льготникам доступен бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а ряд торговых сетей и аптек предоставляют по ней скидку. Получение, перекодирование и перевыпуск социальной карты остается одной из самых популярных мер поддержки в регионе», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Новая мера затронет ветеранов военной службы и труда, жителей предпенсионного возраста, а также тех, кто получает пенсию через силовые ведомства, если их доход не превышает двойной прожиточный минимум.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, с 1 ноября владельцам социальных карт необходимо перекодировать их в любом многофункциональном центре. Тем, кто оформляет документ впервые, выдадут временный единый социальный билет.

В ведомстве напомнили, что возможность бесплатного проезда в Москве и на межрегиональных маршрутах ранее имели пенсионеры старше 60 лет, федеральные льготники, многодетные семьи и дети-сироты.

Подать заявление на оформление социальной карты жителя Московской области можно онлайн на региональном портале государственных услуг.