Программа «Театральный голубой огонек» прошла в Химках

Участники клуба «Активное долголетие» и воспитанники творческих школ организовали новогодний концерт в Химках. Также они поучаствовали в интерактивной программе.

В концерте приняли участие воспитанники Центральной детской школы искусств, Дома детского творчества «Созвездие», а также ученики школы № 8 и участники клуба «Активное долголетие». Они подготовили музыкальные и танцевальные номера.

Также гости события поучаствовали в новогоднем лото и получили сюрпризы с предсказаниями. До этого участники клуба «Активное долголетие» выступили на бале-маскараде «Зимние узоры». К нему они готовились четыре месяца.

Напомним, каждый день пенсионеры из клуба «Активное долголетие» участвуют более чем в 30 активностях. Это занятия по плаванию, настольному теннису, дыхательной гимнастике, бадминтону и сквошу, а также культурные события.