Программа «Сундучок историй» пройдет в парке Захарово в Одинцове 21 марта

В парках Одинцовского округа регулярно проходят мероприятия для всех желающих. Одно из таких состоится в парке Захарово 21 марта — развлекательно-познавательная программа «Сундучок историй».

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню поэзии. После игр пройдут соревнования по дартсу «Меткий стрелок». Для любителей творчества в субботу состоится мастер-класс «Увлекательное рисование». В заключение субботнего дня запланировали познавательную программу «Милые вещи старого дома». В воскресенье гостей парка Захарово ждет не менее увлекательная афиша.

Парк «Раздолье» предлагает бесплатные тренировки, которые проводит профессиональный тренер по средам и воскресеньям. Здесь также можно посетить уникальный Зоотеррий, где живут бывшие цирковые животные и птицы, радующие гостей.

Парк Малевича приглашает жителей округа на выставку современного искусства в сотрудничестве с Третьяковской галереей.

22 марта в Одинцовском парке имени Лазутиной пройдет групповая медитация с тибетскими поющими чашами, которая поможет расслабиться и обрести внутренний покой. А на Центральной площади состоится мастер-класс, посвященный цветению сакуры.