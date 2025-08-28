Программа «Праздник трех Спасов» прошла в деревне Губино округа Воскресенск

В деревне Губино городского округа Воскресенск прошла праздничная программа «Праздник трех Спасов», организованная в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Мероприятие состоялось в «Парке пчел», который создал местный пчеловод Николай Пеньков.

Участникам рассказали об истории и традициях Медового, Яблочного и Орехового Спасов, вспомнили народные пословицы и поговорки, связанные с этими праздниками.

С поздравлениями к жителям обратилась депутат округа Анна Кузнецова, пожелавшая всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

Организаторы и гости отметили, что праздник прошел душевно, ярко и весело, оставив теплые и запоминающиеся впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.