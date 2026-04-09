Программа подготовки наставников в здравоохранении началась в Подмосковье

В Подмосковье стартовала программа подготовки наставников в сфере здравоохранения. К обучению уже приступила первая группа из 70 человек.

В Подмосковье сформировали три центра компетенций. В МОНИКИ – для врачей, работающих со взрослыми пациентами, в НИКИ – для специалистов детского здравоохранения, в областном медицинском колледже — для среднего медперсонала.

Программу открыли при участии заместителя министра здравоохранения Подмосковья Елены Штукиной.

«Развитие института наставничества — это стратегически важное направление для системы здравоохранения. Подготовка квалифицированных наставников позволит быстрее адаптировать молодых специалистов, повысить качество медицинской помощи и укрепить профессиональное сообщество», — сказала она.

Программа рассчитана на 72 академических часа. Она включает теоретическую и практическую подготовку. Особое внимание уделят нормативно-правовым вопросам, развитию организационных навыков и педагогическим подходам.

Участников научат применять цифровые технологии и нейросети.