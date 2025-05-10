Программа «Память. Подвиг. Победа» в честь 9 Мая прошла в парках Серпухова

В честь 9 Мая парки Серпухова подготовили масштабное мероприятие под названием «Память. Подвиг. Победа». В парке имени Олега Степанова праздник начался с военного караула и возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза Степанова.

В течение дня посетители могли посмотреть документальные фильмы о военных событиях, ознакомиться с фотовыставкой «История Серпухова», а для детей были организованы интерактивные площадки с викторинами, мастер-классами и праздничным концертом «Наследники Победы». Также работала полевая кухня, где каждый желающий мог отведать солдатскую кашу.

В парке Принарский проходила патриотическая фотовыставка «Стена памяти» и выставка художественных работ «Светлая память о нашем прошлом». Для гостей были организованы мастер-классы по изготовлению брошей из георгиевской ленты и интерактивные военно-исторические площадки.