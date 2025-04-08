Программа ко Дню космонавтики пройдет в парках Подольска 12 апреля

День космонавтики отметят в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке в Подольске. Там организуют масштабную праздничную программу.

Мероприятие под названием «Фестиваль космических чудес» начнется в полдень и завершится в три часа дня. Для жителей проведут концерты, интерактивную программу и флешмобы.

Так, тематические выступления состоятся в парке Талалихина. Здесь также будет работать фотозона «Полет на ракете».

Кроме того, все желающие смогут принять участие в интерактивной и игровой программах, увидеть костюмированное шествие и мастер-класс.

Праздник организуют и в Детском парке. Организаторы подготовили квест-игру, хореографическое театрализованное представление и мастер-класс по фаер-шоу. Будет работать выставка работ школьников «Мой полет в космос».

Посетить все мероприятия можно бесплатно без возрастных ограничений.