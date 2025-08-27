Программа ко Дню Государственного флага России прошла в Воскресенске

Патриотическое мероприятие организовали в парке усадьбы «Кривякино» в Воскресенске. Для жителей провели тематическую развлекательную программу.

Также прошла церемония награждения волонтеров, членов Боевого братства и активистов, помогающих собирать и отправлять гуманитарные грузы участникам спецоперации.

Гости парка могли принять участие в творческих мастер-классах и викторине. Всем желающим раздавали ленточки триколора.

К примеру, жительница Воскресенска Стелла Кудрявцева все свободное время отдает поездкам на передовую — передает гуманитарную помощь бойцам.

«Начала возить где-то через полгода начала спецоперации, первые полгода это было сбор гуманитарки, плетение сетей, потом я поняла, что этого недостаточно, что хочется отдавать помощь лично в руки ребятам», — поделилась Стелла Кудрявцева.