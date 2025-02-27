Программа долговременного ухода охватила 850 пенсионеров и инвалидов Подмосковья

В Московской области с 2023 года действует программа долговременного ухода за пожилыми людьми, инвалидами и участниками СВО. Ее реализуют в рамках национального проекта «Демография».

Жителям Подмосковья, которые не могут самостоятельно передвигаться и справляться с бытовыми задачами, предлагают получить профессиональный уход в домашних условиях. Помощь могут оказывать сотрудники социальных служб, а также родственники, которые прошли специальное обучение.

В Мособлдуме напомнили, что система долговременного ухода в пилотном режиме действует в Воскресенске, Егорьевске, Мытищах, Долгопрудном, Лобне, Кашире, Орехово-Зуеве и Ступине.

Проект охватил 856 человек, среди которых 11 участников спецоперации. Помощь жителям Московской области сейчас оказывают 687 человек, 370 из них – родственники.

За время действия проекта пожилые люди и инвалиды на 23% реже стали попадать в больницы, а число вызовов скорой помощи снизилось на 15%.

Подать заявление на получение долговременного ухода можно на региональном портале госуслуг.