Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 апреля

На территории лесного фонда Московской области 29 марта возгораний не было зафиксировано. 30, 31 марта и 1 апреля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Дмитровском лесничестве 30 и 31 марта прогнозируется третий класс, а 1 апреля — в Дмитровском и Звенигородском лесничествах.

По прогнозам синоптиков, в эти дни температура будет колебаться от +14 °С до +19 °С днем и от +1 °С до +7 °С ночью. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Управление государственного контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что охота на лис разрешена с середины сентября по конец февраля и требует оформления разрешения. Охотиться на медведей запрещено, так как они занесены в Красную книгу Московской области.

При обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.