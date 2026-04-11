Прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на ближайшие дни

За 10 апреля на территории лесного фонда Московской области возгораний не выявлено.

По прогнозам, 11 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, а в Талдомском лесничестве — II класс. На 12 и 13 апреля на всей территории Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от +3 до +10 градусов днем и от 0 до +5 градусов ночью. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, немедленно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.