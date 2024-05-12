Прогноз пожарной опасности опубликовали на 3 дня в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 12:39 Прогноз пожарной опасности опубликовали на 3 дня в Подмосковье Unsplash

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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области 11 мая не зафиксировали никаких возгораний. Специалисты также опубликовали прогноз пожарной опасности на несколько суток.

Согласно информации, предоставленной ведомством, 12 мая в большей части региона будет установлен I класс пожарной опасности, в то время как в Бородинском, Егорьевском, Клинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

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13 мая ожидается уровень пожарной опасности II класса на большей части Подмосковья, за исключением Волоколамского, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского лесничеств и лесничества «Русский лес», где установят I класс пожарной опасности.

14 мая на всей территории региона прогнозируется уровень пожарной опасности II класса.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха ожидается от 7 до 11 градусов, ночью опустится до 3-5 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями, без осадков.

Старожилы говорили, что если сегодня в полдень выйти на дорогу и почувствовать теплый ветер на лице, то «здоровья прибавится на целый год».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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