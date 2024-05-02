Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 10:13
Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье
Комлесхоз Подмосковья составил прогноз лесопожарной обстановки на ближайшие дни. На большей части территории региона будет наблюдаться третий класс пожарной опасности.
2 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а в Волоколамском лесничестве — второй класс пожарной опасности. Точно такой же прогноз планируется на 3 и 4 мая.
Реклама
Если увидели возгорание в лесу, нужно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама