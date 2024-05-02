Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:13 Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Комлесхоз Подмосковья составил прогноз лесопожарной обстановки на ближайшие дни. На большей части территории региона будет наблюдаться третий класс пожарной опасности.

2 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а в Волоколамском лесничестве — второй класс пожарной опасности. Точно такой же прогноз планируется на 3 и 4 мая.

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Если увидели возгорание в лесу, нужно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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