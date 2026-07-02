Проглотившую фрагмент резиновой игрушки кошку спасли в ветклинике в Химках

Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли пятилетнюю кошку по кличке Бася, которая проглотила фрагмент резиновой игрушки. Владельцы привезли питомца в клинику после того, как он в течение нескольких дней отказывался от еды, стал малоподвижным и потерял интерес к играм.

Состояние животного сопровождалось рвотой.

Чтобы установить причину ухудшения самочувствия, специалисты провели рентгенологическое исследование с использованием контрастного вещества. Диагностика позволила обследовать пищеварительный тракт и обнаружить инородное тело, застрявшее в тонком кишечнике. Поскольку в подобных случаях консервативное лечение не дает необходимого результата, ветеринарные врачи приняли решение о проведении экстренной операции.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. После удаления инородного предмета животное выписали домой, где оно продолжает восстанавливаться под наблюдением хозяев.

Специалисты Госветслужбы Московской области напоминают, что кошки и собаки нередко проглатывают посторонние предметы из-за своего любопытства.

Чтобы избежать подобных ситуаций, владельцам рекомендуют хранить мелкие вещи в недоступных для питомцев местах и внимательно выбирать игрушки. Они должны быть изготовлены из прочных безопасных материалов, не иметь легко отделяющихся деталей и соответствовать размеру животного, чтобы их невозможно было проглотить. Кроме того, игрушки необходимо регулярно осматривать и своевременно заменять при появлении повреждений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области также напомнили, что при первых признаках ухудшения состояния питомца — отказе от пищи, вялости, рвоте и других тревожных симптомах — не стоит откладывать визит к ветеринарному врачу.

В регионе работают более 80 государственных ветеринарных клиник, а информацию об их адресах и контактах можно найти на портале «Мой АПК».