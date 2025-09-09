Профсоюз Видновской клинической больницы подвел итоги работы за 5 лет

Отчетная конференция первичной профсоюзной организации состоялась в Видновской клинической больнице. Участники подвели итоги работыза 2021–2025 годы и наметили планы на будущее.

В работе конференции приняла участие председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова, которая высоко оценила деятельность профсоюза и отметила позитивные изменения в Видновской клинической больнице.

За пять лет численность членов профсоюза увеличилась и составляет 66% от общего числа медработников больницы. Комитет активно участвовал в решении социальных вопросов, защите трудовых прав, оказании юридической помощи, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особое внимание уделяется работе с молодежью, поддержке ветеранов здравоохранения и реализации программы лояльности для членов профсоюза, действующей исключительно на территории Ленинского округа.

Главным результатом работы стало укрепление профсоюзной организации, повышение ее авторитета и активности в защите прав и интересов медицинских работников. Председателем профсоюза на новый пятилетний срок была единогласно переизбрана Наталья Проценко.