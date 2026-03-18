Профориентационный урок о предприятиях округа провели для школьников в Чехове

Сегодня 12:22

В школе № 10 состоялись традиционные уроки проекта «Разговоры о важном». Девятиклассники познакомились с предприятиями округа и узнали, какие возможности они открывают перед молодыми специалистами.

Всего в округе работает порядка 50 предприятий. Спектр производимых товаров огромен: от продуктов питания до трансформаторных подстанций. Особое внимание на уроке уделили компании «АГМА» — ведущему производителю водоочистных сооружений. Ребята узнали, как проходит процесс очистки воды, какие системы задействованы, а также какие вакансии открыты на предприятии.

«Мне очень понравился урок. Я узнала очень много нового. Например, о предприятиях, находящихся на территории Чехова. Было очень полезно, познавательно, и я думаю, мне это поможет в выборе будущей профессии», — поделилась впечатлениями ученица девятого класса Полина Галдина.

«Разговор о важном» — не просто возможность узнать что-то новое. Впереди ребят ждут серьезные испытания: экзамены, поступление в образовательные учреждения и выбор жизненного пути. При выборе будущей профессии школьникам важно понимать, что в муниципалитете есть крупные заводы, работа на которых сегодня считается престижной, а производственная сфера становится актуальным трендом.