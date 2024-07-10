Профориентационный квест для школьников прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Сотрудники филиала «Воскресенские минеральные удобрения» предприятия «Уралхим» провели профориентационный квест для учащихся школы № 17. В нем приняли участие ребята, отдыхающие в пришкольном летнем лагере.

В ходе мероприятия им представили различные профессии, обсудили ключевые навыки для успешной карьеры и провели интересные задания. В квесте поучаствовали пять команд. Каждый участник получил подарок, а лучших наградили особыми призами.

Отметим, что мероприятие вошло в программу «Уралхим» — образование и наука. Сотрудники филиала регулярно организуют для школьников увлекательные занятия, включая ежегодный «Трудовой десант».

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