Профориентационный форум для школьников прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе провели профориентационную акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация». Свои программы школьникам на мероприятии представили выше 18 вузов и колледжей.

По словам начальника Управления образования администрации Ленинского городского округа Наталии Киселевой, это не просто день открытых дверей, а полноценная образовательная площадка.

«Старшеклассники могут здесь не только получить информацию, но и сформировать свою будущую профессиональную траекторию, задать прямые вопросы представителям вузов и понять, в каком направлении им двигаться», — пояснила Наталия Киселева.

В рамках форума для будущих медиков провели мастер-класс по лапароскопии. Его организовали и провели сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Пирогова. Помимо этого, школьники смогли пообщаться с представителями Государственной думы и Госкорпорации «Росатом». Они обсудили существует ли на рынке труда разрыв между зуммерами и миллениалами. А все желающие поучаствовали в интерактивном профориентационном квизе.

«Современные технологии кардинально меняют ландшафт профессий, и наша задача — помочь ребятам сделать осознанный, конкурентоспособный выбор, который будет актуален в будущем. Это мероприятие — диалог между сегодняшними школьниками и завтрашними работодателями и наставниками», — поделилась руководитель IQ-центра и семейной школы «Поступи» Екатерина Лысенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.