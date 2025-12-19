Профориентационный фестиваль киноискусства прошел в Люберцах

В кинотеатре «Октябрь» в Люберцах прошел выпускной школы «МедиаЦех4К». В этом году учащиеся снимали фильмы на актуальные темы.

В церемонии награждения принял участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он вручил награду обладателю гран-при — команде «Крупный план» с фильмом «Не игра».

«Взгляд молодежи на злободневные вопросы заслуживает особого внимания. Например, фильм-победитель „Не игра“ посвящен вовлечению подростков в деструктивные группы. Уверен, что объективная оценка экспертов, их советы и опыт помогут раскрыть творческий потенциал ребят. Творите, дерзайте и знайте — мы всегда рядом и готовы поддерживать ваши начинания!» — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, «Кинозавод» — профориентационный проект, направленный на развитие творческих способностей молодежи. Участники получают практический опыт в кинопроизводстве: режиссуре, сценарном и актерском искусствах, продюсировании и SMM.