Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие под название «Путь навыков» состоялось в культурно-спортивном комплексе «Нара». Участниками стали 700 школьников со всех образовательных учреждений городского округа.

Фестиваль профессий проходил в Наро-Фоминске уже во второй раз. Идея его создания принадлежит Центру опережающей профессиональной подготовки. Такой формат позволяет школьникам получить полное представление о профессиях и сделать осознанный выбор, соответствующий их интересам и способностям.

Мастер-классы для учащихся провели представители Всероссийского государственного университета юстиции, техникумов и колледжей из Наро-Фоминска, Можайска, и Одинцова, а также предприятия-работодатели — Наро-Фоминский машиностроительный завод, компании «Префаб технологии», «Центральная ППК» и «ВЕКА Рус».

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина отметила, что на фестивале образовательные организации демонстрируют особенности профессиональной деятельности, знакомят школьников с актуальными специальностями, рассказывают о необходимых профессиональных навыках и умениях, а также подбирают потенциальные кадры.