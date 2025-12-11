Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Лобне

В Лобне в седьмой раз состоялся профориентационный фестиваль «Путь навыков» для учащихся восьмых-девятых классов. Для школьников подготовили мастер-классы, организовали практические площадки по более чем 20 популярным профессиям.

Юные гости познакомились с основами сварочных технологий, поварского и кондитерского дела. Помимо этого, ребята узнали том, как разрабатывают программное обеспечение, организуют перевозки железнодорожным транспортом. Подготовку по всем направлениям можно пройти в Колледже «Подмосковье».

Директор учебного заведения Антонина Юдина рассказала гостям о достижения своих студентов. Анна Кузнецова победила в чемпионате по кулинарии. Ребята, которые выбрали своей будущей профессией работу в полиции, уже взаимодействуют с местным ОМВД.

Также на мероприятие приехала глава Лобни Анна Кротова. Она поприветствовала школьников и рассказала им о предстоящем профориентационном фестивале, которые планируют провести в январе. Свои вакансии там представят предприятия Лобни.

«Уверена, что такие мероприятия помогут нашим юным жителям сделать важный шаг на пути к своей мечте», — сказала руководитель муниципалитета.

Отметим, что организатором фестиваля стал Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области при поддержке Министерства образования региона.