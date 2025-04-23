Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» состоялся профориентационный фестиваль «Путь навыков», организованный Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области. Мероприятие собрало 630 школьников и 24 участника программы «Активное долголетие», предоставив им возможность познакомиться с ключевыми специальностями и определить направление будущей профессии.

В этом году в фестивале приняли участие девять структурных подразделений Подмосковного колледжа «Энергия», а также Ногинский и Щелковский колледжи. На 20 площадках были представлены интерактивные мастер-классы по различным профессиям и специальностям. Студенты и преподаватели колледжей продемонстрировали школьникам возможности различных профессий.

Фестиваль «Путь навыков» проводится в Балашихе уже четвертый год подряд. Его основная цель — помочь школьникам 8–9 классов определиться с выбором будущей профессии, предоставив возможность познакомиться с актуальными специальностями, необходимыми профессиональными навыками и умениями.