Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» состоялся профориентационный фестиваль «Путь навыков», организованный Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области. Мероприятие собрало 630 школьников и 24 участника программы «Активное долголетие», предоставив им возможность познакомиться с ключевыми специальностями и определить направление будущей профессии.
В этом году в фестивале приняли участие девять структурных подразделений Подмосковного колледжа «Энергия», а также Ногинский и Щелковский колледжи. На 20 площадках были представлены интерактивные мастер-классы по различным профессиям и специальностям. Студенты и преподаватели колледжей продемонстрировали школьникам возможности различных профессий.
Фестиваль «Путь навыков» проводится в Балашихе уже четвертый год подряд. Его основная цель — помочь школьникам 8–9 классов определиться с выбором будущей профессии, предоставив возможность познакомиться с актуальными специальностями, необходимыми профессиональными навыками и умениями.
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