Профориентационный форум для школьников прошел в Балашихе

В рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» в Балашихе состоялось профориентационное мероприятие, которое собрало школьников и их родителей. Гости форума познакомились с востребованными направлениями подготовки и получили подробную информацию о различных профессиях от представителей колледжей и предприятий.

Мероприятие нацелено на подростков из 8–11 классов всех школ округа. Во время форума школьники посещали мастер‑классы, а специалисты центра проводили индивидуальные консультации для учащихся и их родителей. Форум стал связующим звеном между бизнесом и молодежью: представители организаций презентовали перспективы карьерного роста, образовательные программы и возможности стажировок, а также организовали прямые диалоги с участниками.

С начала 2025 года профессиональное тестирование прошли более 3,9 тысячи человек. В рамках проекта специалисты посещали образовательные учреждения, устраивали встречи с родителями старшеклассников, проводили комплексное профдиагностическое тестирование и анализировали его результаты. Это помогало учащимся определить свои интересы и выбрать будущую профессию.