Профориентационную встречу провели для школьников в Люберцах

Старшеклассники в Люберцах посетили встречу с представителями предприятий округа. Им рассказали о том, как построить успешную карьеру, не уезжая далеко от дома.

Мероприятие провели в рамках проекта «Разговоры о важном» и программы профориентации. Перед ребятами выступили замглавы округа Андрей Сыров, гендиректор НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района» Владимир Русаков и представитель АО «НПП „Звезда“ Павел Коровин.

Школьникам рассказали о создании снаряжения космонавтов, уникальном оборудовании, выпускаемом в Люберцах, о перспективах округа и целевом обучении.

«Одной из самых важных тем стало целевое обучение. Это отличный шанс для выпускников: получить востребованное образование бесплатно, иметь гарантированное место практики и, самое главное, — стопроцентное трудоустройство на предприятиях после получения диплома», — рассказали в региональном Мининвесте.