Профориентационную экскурсию провели студентам в Мытищах

В рамках профориентационного проекта студенты получили уникальную возможность увидеть современное производство изнутри. Экскурсия помогла им лучше понять специфику работы на одном из старейших предприятий округа.

Студенты Мытищинского колледжа в рамках проекта «Проф.Старт» посетили производство АО «Стройперлит». Это предприятие ведет свою историю с 1884 года, когда здесь начали выпускать кирпич. С 1964 года завод специализируется на производстве теплоизоляционных материалов.

Во время экскурсии студенты наблюдали за созданием экологичных продуктов: вспученного перлитового песка, фильтроперлита и агроперлита. Посещение производства помогло молодым людям оценить перспективы работы в промышленности.

«„Стройперлит“ — предприятие с более чем 135-летней историей. Сегодня оно производит материалы для криогенных и высокотемпературных технологий», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Такие встречи помогают студентам лучше понять требования реального сектора экономики и осознанно подойти к выбору профессионального пути.