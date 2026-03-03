Профориентационную акцию провели для школьников в Луховицах

В Луховицах в стенах гимназии № 10 прошла масштабная профориентационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». Это событие стало возможностью для старшеклассников округа и соседних территорий не просто узнать о военных, силовых и технических профессиях, но и пообщаться с теми, кто ежедневно выбирает этот путь.

Мероприятие, организованное Управлением системой образования администрации округа совместно с коллективом гимназии № 10, привлекло сотни школьников 8-11 классов, которые погрузились в мир служения Отечеству.

На площадках гимназии были представлены ведущие профильные учебные заведения и организации. Свои двери школьникам открыли: Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, Рязанский филиал Московского университета МВД России, Военный комиссариат Луховиц и Зарайска, «Конструкторское бюро машиностроения», Научно-производственное предприятие «РадиоСигнал», Окружной отдел МВД России по Луховицкому округу и Луховицкий пожарно-спасательный гарнизон.

Представители этих организаций провели для школьников не просто ознакомительные лекции, но и настоящие погружения в профессию. Они рассказали о перспективах карьерного роста, возможностях обучения, поделились личным опытом и ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся поступления в профильные вузы и дальнейшего трудоустройства.

Для учеников были подготовлены презентации, мастер-классы и профессиональные пробы. Школьники смогли увидеть образцы современной военной и специальной техники, узнать о тонкостях работы в правоохранительных органах и пожарной охране, а также понять, как инженеры создают технические системы.