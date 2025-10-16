Профориентационное мероприятие для родителей выпускников прошло в Балашихе

В школе № 30 городского округа Балашиха состоялась встреча начальника управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольги Егеревой с родителями учеников девятых классов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который направлен на помощь молодежи и их родителям в выборе будущей профессии.

В ходе встречи участникам была представлена информация о ведущих предприятиях округа, а также о перспективных вакансиях и возможностях обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.

«Я считаю, что такие встречи очень важны и полезны, так как многие жители не знают о возможностях для построения карьеры в Балашихе. Ведь в нашем округе в школах обучается большое количество ребят, которые являются потенциальными сотрудниками предприятий», — рассказала Ольга Егерева.

Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» создан для того, чтобы помочь родителям школьников разобраться в реальном состоянии рынка труда и определиться с будущей профессией. Он также предоставляет городским предприятиям возможность пополнить свои ряды новыми специалистами. В рамках реализации проекта проводятся экскурсии на предприятия, встречи с предпринимателями и профориентационные тестирования, что позволяет подросткам лучше понять свои интересы и возможности.