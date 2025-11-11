Профориентационная встреча прошла в школе № 5 в Балашихе

В школе № 5 состоялся открытый урок с участием представителей авиационной корпорации «Рубин» и «Научно-исследовательского инженерного института». Мероприятие прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», призванного помочь школьникам познакомиться с возможностями профессионального развития на предприятиях родного города.

В ходе урока ученики узнали о специфике работы крупных городских предприятий, а также о перспективах карьерного роста для молодых специалистов — от стартовых позиций до руководящих должностей. Представители авиационной корпорации «Рубин» рассказали о производстве комплектующих для всей авиационной техники российского производства, подчеркнув важность точных расчетов, внедрения передовых технологий и высокой ответственности каждого сотрудника в отрасли авиастроения.

«Научно-исследовательский инженерный институт» — это многопрофильный научно-исследовательский центр с развитой производственной и испытательной базой. Представители института отметили, что деятельность в их сфере требует не только высокого уровня инженерной подготовки, но и особого внимания к вопросам надежности и безопасности продукции.

Особое внимание на уроке уделили программам целевого обучения, которые дают возможность получить образование в ведущих вузах страны с гарантированным последующим трудоустройством на предприятия региона. Это важный шаг для молодых специалистов, стремящихся построить успешную карьеру на родной земле.

Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» направлен на то, чтобы помочь молодежи лучше понять реалии рынка труда, сделать осознанный выбор профессии и познакомиться с перспективными направлениями развития. В то же время проект способствует пополнению кадрового состава городских предприятий квалифицированными и мотивированными специалистами.