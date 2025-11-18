Профориентационная лекция для молодежи прошла в школе № 30 в Балашихе

В школе № 30 в Балашихе состоялась встреча учеников 10-11 классов с Генеральным директором ООО «Технопул-Р» Ринатом Ягудиным и представителями АО «НИИИ». Мероприятие прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор».

Ринат Ягудин поделился своей личной историей построения карьерного пути, начиная от создания компании «Технопул-Р», которая специализируется на производстве конвейерного оборудования для пищевой промышленности. Он рассказал о реализации идеи по запуску автоматизированных комплексов для аэропортов и сортировочного оборудования для логистических центров.

Особое внимание Ринат Ягудин уделил роли спорта в жизни человека. Он отметил, что занятия спортом формируют дисциплину, упорство и умение ставить цели — качества, которые крайне важны для инженера.

Также генеральный директор акцентировал внимание на социальной ответственности бизнеса. Он рассказал о значимых инициативах своей компании, включая строительство ледовых арен на территории округа, что способствует развитию спорта и улучшению качества жизни местных жителей.

Представители АО «НИИИ» также внесли свой вклад в общение с учениками, рассказав о структуре предприятия и возможностях карьерного роста. Они поделились примерами успешных сотрудников, которые начали свою карьеру с низших позиций и достигли значительных высот, таких как начальник цеха или главный технолог.

Кроме того, школьникам была представлена информация о целевом обучении. Заключив договор с АО «НИИИ», ребята могут не только получить образование в ведущих технических вузах страны, но и гарантированное место работы по специальности после окончания учебы.

Встреча прошла в формате живого диалога: ученики активно задавали вопросы, а самые инициативные были награждены подарками от компаний.