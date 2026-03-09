Профилактическую беседу провели для школьников в Мытищах

пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Сотрудники правоохранительных органов и представители администрации провели профилактическую беседу с учащимися Марфинской школы. Разговор коснулся правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и ответственности за их нарушение.

Встреча прошла 4 марта в двух корпусах учебного заведения. Школьникам объяснили, чем опасен переход путей в неположенном месте. Лекторы обратили внимание подростков на необходимость снимать наушники и убирать телефоны при приближении к железной дороге. Отдельно остановились на смертельном риске зацепинга.

Сотрудники линейного отдела МВД на станции Москва-Ярославская рассказали о видах наказаний для несовершеннолетних нарушителей. Представители Российских железных дорог напомнили, что для безопасного перехода существуют специальные мосты, тоннели и настилы.

Как ранее отметила глава городского округа Юлия Купецкая, власти уделяют большое внимание профилактике детского травматизма. Регулярные беседы в школах помогают предупредить несчастные случаи на объектах транспорта.