Профилактическую беседу провели для школьников в Мытищах
Сотрудники правоохранительных органов и представители администрации провели профилактическую беседу с учащимися Марфинской школы. Разговор коснулся правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и ответственности за их нарушение.
Встреча прошла 4 марта в двух корпусах учебного заведения. Школьникам объяснили, чем опасен переход путей в неположенном месте. Лекторы обратили внимание подростков на необходимость снимать наушники и убирать телефоны при приближении к железной дороге. Отдельно остановились на смертельном риске зацепинга.
Сотрудники линейного отдела МВД на станции Москва-Ярославская рассказали о видах наказаний для несовершеннолетних нарушителей. Представители Российских железных дорог напомнили, что для безопасного перехода существуют специальные мосты, тоннели и настилы.
Как ранее отметила глава городского округа Юлия Купецкая, власти уделяют большое внимание профилактике детского травматизма. Регулярные беседы в школах помогают предупредить несчастные случаи на объектах транспорта.