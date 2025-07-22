Профилактическое мероприятие «Технический осмотр» прошло в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники полиции Одинцовского городского округа в целях повышения уровня обеспечения безопасности транспортных средств проводят профилактическую акцию. Мероприятие проходит с 21 по 27 июля.

Периодичность прохождения технического осмотра для владельцев транспортных средств установлена требованиями Федерального Закона «О техническом осмотре и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр.

При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства.

Рекомендуется обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить технический осмотр своего автомобиля своевременно.