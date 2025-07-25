Профилактический рейд «Трезвый водитель» прошел в Воскресенске

Полицейские провели для посетителей регистрационно-экзаменационного подразделения отдела Госавтоинспекции профилактические беседы и раздали информационные листовки. Мероприятие прошло в рамках социально раунда «Трезвый водитель».

Госавтоинспекторы побеседовали с автомобилистами о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полицейские также напомнили водителям об административной и уголовной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.

Напомним, даже малая порция алкоголя искажает восприятие реальности и реакция водителя становится неадекватной. При управлении транспортным средством в нетрезвом виде автомобилист рискует попасть в дорожно-транспортное происшествие, навредить себе, другим участникам движения.

О правонарушениях в состоянии опьянения можно сообщить по телефону 112, телефону дежурной части отдела Госавтоинспекции 8 (496) 445-02-03 или обратиться к ближайшему наряду дорожно-постовой службы.