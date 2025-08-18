Профилактический рейд «Трезвый водитель» прошел в Химках

На Юбилейном проспекте в Химках общественники и Госавтоинспекторы использовали нестандартный подход к профилактике пьянства за рулем. Участникам акции предлагали протестировать специальные очки, демонстрирующие искаженное восприятие реальности, характерное для нетрезвого состояния.

Очередное профилактическое мероприятие в рамках акции «Без промилле» состоялось на круговой развязке Юбилейного проспекта. Организаторы — «Союз безопасности дорожного движения» и химкинская Госавтоинспекция — используют эту инициативу уже третий год для пропаганды ответственного вождения и наглядной демонстрации изменений в способности управлять автомобилем под воздействием алкоголя.

«Мы ходим в автошколы, на автобусные предприятия, там же проводим мастер-классы с тренингом „Без промилле“», — рассказала сотрудник общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Александра Горюнова.

Основной инструмент тренинга — медиа-очки, создающие особый оптический эффект. Они целенаправленно искажают окружающую обстановку, имитируя зрительное восприятие человека в нетрезвом виде.

Статистика местной Госавтоинспекции подтверждает актуальность проблемы: за последние полгода в Химках выявили более 200 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Из них 23 водителя привлекли к уголовной ответственности. Сотрудники ведомства убеждены, что ключ к снижению дорожных трагедий — это активная профилактика. Их работа включает как личные беседы с водителями, так и масштабные рекламные кампании на территории города.