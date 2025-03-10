Профилактический рейд «Тахограф» начался в Воскресенске

Мероприятие будет проводиться на территории городского округа с 10 по 16 марта. В течение недели сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий.
Целью рейда является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием грузопассажирского транспорта по причине нарушений режима труда и отдыха водителями, а также в рамках контроля за оснащением транспортных средств тахографами.
Статистика причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждой третьей аварии имело место нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной таких ДТП является пренебрежение нормами безопасности, со стороны не только водителей, но и должностных лиц автотранспортных предприятий.
Чаепитие для семей участников СВО прошло в Апрелевке
Рухнувший в Раменском беспилотник с надписью на украинском сняли на видео
Врачи НИКИ детства напомнили об уникальном методе лечения гепатита С в Подмосковье
Победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников назвали в Подольске
Житель Херсонской области получил 12 лет колонии за шпионаж
Российские бойцы освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте