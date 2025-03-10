Профилактический рейд «Тахограф» начался в Воскресенске

Мероприятие будет проводиться на территории городского округа с 10 по 16 марта. В течение недели сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий.

Целью рейда является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием грузопассажирского транспорта по причине нарушений режима труда и отдыха водителями, а также в рамках контроля за оснащением транспортных средств тахографами.

Статистика причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждой третьей аварии имело место нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной таких ДТП является пренебрежение нормами безопасности, со стороны не только водителей, но и должностных лиц автотранспортных предприятий.