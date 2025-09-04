Профилактический рейд прошел на железнодорожной станции в Чехове

Для безопасности жителей и гостей муниципального округа Чехов сотрудники административно-пассажирской инспекции на регулярной основе проводят профилактические рейды. На этот раз пассажирам пригородных поездов раздали памятки и рассказали, как вести себя на опасном участке.

Более 40 пассажиров в Чехове проинформировали о правилах безопасности на железной дороге. С начала текущего года в Московской области провели свыше 400 подобных рейдов. Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают, что проведение подобных мероприятий на постоянной основе позволяет снизить количество несчастных случаев на железнодорожных объектах.

Жителей и гостей муниципалитета призывают быть внимательными: не пользоваться телефоном во время перехода опасного участка и пересекать пути только на разрешающий сигнал светофора.