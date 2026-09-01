Профилактический рейд прошел на станции Мытищи

Профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» прошел на железнодорожной станции Мытищи. В акции приняли участие сотрудники администрации, представители линейного отделения полиции и Московской пригородной пассажирской компании.

Мероприятие, организованное Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, провели на всех станциях и платформах региона, в том числе в Мытищах.

Пассажирам раздали памятки с правилами безопасности. В них подробно изложены основные требования безопасности, алгоритм действий при экстренной ситуации, а также номера телефонов экстренных служб, по которым можно оперативно связаться с дежурными нарядами или вызвать скорую помощь в случае происшествия. С нарушителями были проведены профилактические беседы, одного из них доставили в отдел полиции для оформления протокола.