Профилактический рейд по проверке грузовиков прошел в Воскресенске

С 24 марта 2026 года отдел Госавтоинспекции по городскому округу Воскресенск проводит профилактическое мероприятие «Грузовик», направленное на выявление нарушений правил дорожного движения водителями грузового транспорта. Особое внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделяют соблюдению режима труда и отдыха, правилам парковки, а также соответствию технического состояния транспортных средств установленным требованиям.

В ходе рейдов инспекторы проверяют наличие внесенных в конструкцию изменений, не зарегистрированных в Госавтоинспекции, а также сведения о прохождении технического осмотра в ЕАИСТО. Основное внимание уделяется нарушениям, связанным с движением по левому ряду при свободном правом, стоянкой на обочинах автодорог и использованием мобильных устройств во время движения.

Госавтоинспекция по городскому округу Воскресенск призывает водителей-дальнобойщиков строго соблюдать Правила дорожного движения и режим труда и отдыха.