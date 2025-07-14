Профилактический рейд по местам отдыха у водоемов прошел в Черноголовке

Сотрудники управления МЧС России по Московской области и активные жители города посетили с проверкой места отдыха на Южном и Северном озерах, а также на реке Черноголовка. Целью рейда было предупреждение несчастных случаев на воде.

Сотрудник отдела надзорной деятельности при объезде территорий серьезных нарушений не выявил. С отдыхающими на водоемах инспектор провел профилактическую беседу, напомнив о запрете купания на необорудованных пляжах. Жителям также рассказали о правилах поведения и недопустимости оставления детей без присмотра у воды, о запрете разведения открытых костров.

Отдыхающим раздали агитационные листовки с правилами поведения на воде и контактами экстренных служб, чтобы вся важная информация всегда была под рукой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам.